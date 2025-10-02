Neuquén reglamenta el transporte privado por aplicaciones móviles

El Municipio de Neuquén oficializó la reglamentación de la Ordenanza N° 14951, que regula el servicio de transporte privado de personas gestionado por aplicaciones móviles, mediante el Decreto N° 1091, publicado el 1° de octubre de 2025.

La normativa establece la creación de tres registros oficiales: Empresas de Redes de Transporte (ERT) y Plataformas Tecnológicas de Intermediación en el Transporte (PTIT), titulares de vehículos asignados y conductores habilitados.

Según el decreto, estos registros permitirán organizar, centralizar y sistematizar la información para garantizar identificación, control, trazabilidad operativa y verificación del cumplimiento de los requisitos legales.

La Subsecretaría de Transporte será responsable de implementar los registros, supervisar la habilitación de conductores y vehículos y dictar las disposiciones operativas para garantizar la seguridad vial y el correcto funcionamiento del servicio dentro del ejido urbano.