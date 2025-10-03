Municipalidad de Neuquén compacta más de 600 vehículos abandonados

La Municipalidad de Neuquén inició la compactación de más de 600 vehículos abandonados o retenidos en operativos de tránsito y nunca reclamados por sus propietarios. El procedimiento, además de liberar espacio en la vía pública, genera recursos económicos para la ciudad.

La empresa encargada de la compactación paga al municipio por retirar los vehículos y llevar los cubos de chatarra para su reutilización en la industria nacional. Antes del proceso, los vehículos pasan por un procedimiento de descontaminación, que incluye la remoción de fluidos y aceites nocivos para el medioambiente.

“Todos los años realizamos jornadas de compactación para reducir a chatarra estos vehículos contravencionales abandonados”, explicó Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, y recordó que la metodología está reglamentada por ordenanza.

En esta ocasión, se compactarán 150 autos y 450 motos, provenientes principalmente de secuestros realizados por el área de tránsito municipal y la Policía Provincial, según detalló Baggio. La colaboración entre ambas instituciones se realiza mediante un convenio que permite incorporar vehículos de los operativos de tránsito.

La anterior compactación se llevó a cabo hace un año. “Todo este material se pesa y la empresa paga al municipio por kilo, lo que además genera ingresos para la ciudad”, concluyó el subsecretario.