Frutazo en Cipolletti: economía popular y soberanía alimentaria en un sitio de memoria

Este jueves, de 14 a 18 horas, Casa Leticia abre sus puertas para una nueva edición del mercado de productores del Alto Valle. La actividad se realiza en el marco de las conmemoraciones por el Mes de la Memoria.

En una jornada que combina el reclamo por precios justos con la reflexión histórica, la ciudad de Cipolletti será sede de un nuevo “Frutazo”. La cita es hoy, jueves 12 de marzo, en las instalaciones de Casa Leticia, un espacio que funciona como Sitio de Memoria y Residencia Universitaria de la UNCo.

La iniciativa busca acortar la brecha entre el surco y la mesa, permitiendo que los vecinos del Alto Valle accedan a productos de primera calidad directamente de manos de sus productores, sin intermediarios que encarezcan la canasta básica.

Memoria y comunidad

En esta oportunidad, la feria no es solo un punto de transacciones comerciales. Al realizarse en el Mes de la Memoria, el evento busca fortalecer los lazos comunitarios en espacios recuperados para las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Casa Leticia, ubicada en el corazón de Cipolletti, se transforma así en un punto de encuentro donde la soberanía alimentaria y la historia regional se dan la mano.

“El objetivo es seguir habitando estos sitios con vida, con comunidad y con el apoyo a quienes producen nuestra tierra”, señalaron desde la organización.

Qué se puede encontrar

Los asistentes podrán adquirir productos frescos de temporada, entre los que se destacan:

Peras y manzanas del Alto Valle.

del Alto Valle. Frutos finos y elaborados artesanales.

y elaborados artesanales. Productos regionales con precios accesibles.

Desde la organización recordaron a los vecinos la importancia de asistir con sus propias bolsas reutilizables para fomentar el cuidado del medio ambiente.