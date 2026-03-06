Buteler analiza elevar puente ferroviario de la Ruta 151

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, se refirió a los reiterados impactos de camiones contra el puente ferroviario ubicado sobre la Ruta Nacional 151 y confirmó que el municipio analiza distintas alternativas técnicas para resolver el problema que se repite en ese sector.

El jefe comunal explicó que la situación es compleja debido a la infraestructura instalada bajo la traza vial. Según indicó, en el lugar existen diversas instalaciones, entre ellas un gasoducto, lo que limita la posibilidad de realizar modificaciones estructurales en la zona.

“Debajo de esa ruta hay de todo, sobre todo un gasoducto que es lo más complejo, por eso no lo podemos mover”, señaló.

Buteler también aclaró que el mantenimiento del tramo corresponde a Vialidad Nacional, y recordó que el último trabajo de asfaltado fue realizado por el propio municipio ante la falta de intervención del organismo nacional.

Entre las alternativas en estudio aparece la posibilidad de elevar el puente ferroviario entre 10 y 20 centímetros, una modificación que permitiría evitar que los camiones continúen golpeando la estructura al atravesar el sector.

Para avanzar con esa opción, el municipio inició conversaciones con Trenes Argentinos con el objetivo de evaluar la viabilidad técnica de la obra.

“Estamos investigando si es posible hacer el estudio para levantar el puente esos centímetros que necesitamos. No es tanto, pero hay que analizar cuánto habría que intervenir a cada lado de las vías por el tema de la tracción de la locomotora”, explicó.

Otra alternativa analizada fue la instalación de un pórtico de advertencia para camiones, aunque desde el municipio indicaron que se trata de una opción compleja tanto desde el punto de vista técnico como jurídico, ya que se trata de una ruta nacional.

En paralelo, el intendente destacó la importancia de sostener y ampliar el servicio ferroviario de pasajeros, que actualmente conecta Neuquén, Cipolletti y Plottier.

Según indicó, el objetivo es extender el recorrido hacia otras ciudades del Alto Valle, como General Roca, Villa Regina y Chichinales.

“La idea es que llegue a Roca, Regina, Chichinales y recorra todo el valle”, afirmó.

Buteler también explicó que el gobierno de Río Negro mantiene conversaciones con Trenes Argentinos para evaluar la posibilidad de que la provincia administre el servicio de pasajeros.

En ese marco mencionó que la empresa estatal Tren Patagónico, que actualmente opera el servicio ferroviario entre Viedma y Bariloche, podría convertirse en la herramienta para gestionar el futuro funcionamiento del tren en la región.