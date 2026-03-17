Multas de hasta $7 millones por veredas en mal estado Cipolletti

El municipio de Cipolletti intensificó las intimaciones y multas a propietarios frentistas por el estado de las veredas, en un esquema que apunta a reforzar el cumplimiento de las obligaciones urbanas.

Las sanciones alcanzan a quienes no tengan las aceras construidas, presenten deterioro o generen obstrucciones, ya sea por escombros, materiales de obra o falta de limpieza, afectando la circulación peatonal.

La normativa vigente establece que en calles con cordón cuneta es obligatorio construir y mantener las veredas en condiciones, según el Código de Edificación (Ordenanza 210).

El esquema prevé que la multa se aplique de manera automática ante incumplimientos, junto con las tasas municipales.

En términos económicos, las sanciones pueden escalar entre 400 y 5000 SAM, de acuerdo con el Código de Faltas 513/24. Con la unidad fijada en $1400, los montos pueden alcanzar cerca de $7 millones.

Además, se mantienen controles sobre la ocupación del espacio público con materiales de obra, una infracción que también contempla sanciones económicas y eventuales medidas como retiro o demolición.