jueves, febrero 26, 2026
Este viernes se acreditan los sueldos de toda la administración pública

NEUQUÉN
Redacción
El Gobierno de la Provincia del Neuquén confirmó que los haberes de febrero para la totalidad de los trabajadores estatales serán depositados este viernes, en una acreditación que alcanzará de manera simultánea a empleados activos, jubilados, pensionados y retirados.

La fecha fue informada por el Ministerio de Economía, Producción e Industria, que detalló que ese día estarán disponibles los salarios correspondientes al mes en curso para los agentes de la Administración Pública Provincial y para los beneficiarios del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

La medida comprende a los trabajadores del Consejo Provincial de Educación, el Sistema de Salud, la Policía del Neuquén, la Administración Central y los organismos descentralizados, sin aplicar cronogramas escalonados.

De este modo, los sueldos se abonarán en una sola jornada y antes de la finalización del mes, una modalidad que desde el Ejecutivo provincial señalaron que se mantiene desde el inicio de la actual gestión.

Neuquén inició el ciclo lectivo 2026 en fecha
Caviahue reinaugura la Escuela 164 tras el incendio
