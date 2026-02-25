Neuquén inició el ciclo lectivo 2026 en fecha

Este miércoles comenzaron las clases en la provincia del Neuquén, en cumplimiento con la fecha establecida por el Calendario Escolar Situado (CES) y sin modificaciones en el cronograma previsto. Es el segundo año consecutivo en que el ciclo lectivo se inicia en término, sin conflictos gremiales ni inconvenientes edilicios que alteren el inicio.

El arranque del ciclo 2026 se da en un contexto nacional con fechas escalonadas según cada jurisdicción, mientras que el receso invernal se distribuirá entre julio y agosto de acuerdo con las condiciones climáticas de cada región.

Para las primeras semanas de actividad están previstas siete inauguraciones y reinauguraciones de edificios educativos, en el marco del plan de infraestructura escolar.

Entre las obras se encuentran la nueva escuela primaria en Senillosa, la renovación integral de la Escuela Nº 360 de Centenario, la ampliación y refacciones de la Escuela Nº 164 de Caviahue tras el incendio, la reinauguración de la EPET 8 y de las escuelas primarias 280 y 101 en Neuquén capital, y la apertura del nuevo establecimiento en el barrio Nehuén Che de Junín de los Andes.