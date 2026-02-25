Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
miércoles, febrero 25, 2026
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Villa La Angostura reunió al Consejo de Seguridad regional

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

Villa La Angostura fue sede de la segunda reunión del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana Lagos del Sur 2026, un ámbito de coordinación en el que confluyen organismos provinciales, municipios, fuerzas policiales y representantes del Poder Judicial.

El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, junto al intendente Javier Murer, y se realizó en el Centro de Congresos y Convenciones Arrayanes.

Durante la jornada se analizaron estadísticas delictivas, diagnósticos locales y líneas de acción conjuntas, con el objetivo de avanzar en operativos preventivos coordinados y fortalecer el intercambio de información entre jurisdicciones.

Uno de los ejes centrales fue el enfoque preventivo de la seguridad, con mayor presencia territorial y capacidad de respuesta temprana ante situaciones de riesgo.

Además, se trabajó en reducir los tiempos de actuación ante emergencias y optimizar la comunicación entre fuerzas de seguridad, fiscalías y gobiernos locales.

Desde el ámbito provincial señalaron que la región presenta desafíos particulares por el crecimiento demográfico, el movimiento turístico y la conectividad vial, lo que exige planificación permanente.

El Consejo continuará reuniéndose de forma periódica para evaluar resultados y ajustar estrategias en función de la dinámica regional.

Previous article
El boleto estudiantil neuquino ya funciona con nuevo sistema
Next article
Neuquén inició el ciclo lectivo 2026 en fecha
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

El PRO busca reflotar el Código Contravencional Provincial

POLITICA 0
El bloque del PRO en la Legislatura de Neuquén...

Celulares y notebooks, con precios contenidos

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0
Un relevamiento de Focus Market sobre las canastas escolares...

Neuquén inició el ciclo lectivo 2026 en fecha

NEUQUÉN 0
Este miércoles comenzaron las clases en la provincia del...

Más leídos

El PRO busca reflotar el Código Contravencional Provincial

POLITICA 0
El bloque del PRO en la Legislatura de Neuquén...

Celulares y notebooks, con precios contenidos

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0
Un relevamiento de Focus Market sobre las canastas escolares...

Neuquén inició el ciclo lectivo 2026 en fecha

NEUQUÉN 0
Este miércoles comenzaron las clases en la provincia del...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.