Villa La Angostura reunió al Consejo de Seguridad regional

Villa La Angostura fue sede de la segunda reunión del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana Lagos del Sur 2026, un ámbito de coordinación en el que confluyen organismos provinciales, municipios, fuerzas policiales y representantes del Poder Judicial.

El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, junto al intendente Javier Murer, y se realizó en el Centro de Congresos y Convenciones Arrayanes.

Durante la jornada se analizaron estadísticas delictivas, diagnósticos locales y líneas de acción conjuntas, con el objetivo de avanzar en operativos preventivos coordinados y fortalecer el intercambio de información entre jurisdicciones.

Uno de los ejes centrales fue el enfoque preventivo de la seguridad, con mayor presencia territorial y capacidad de respuesta temprana ante situaciones de riesgo.

Además, se trabajó en reducir los tiempos de actuación ante emergencias y optimizar la comunicación entre fuerzas de seguridad, fiscalías y gobiernos locales.

Desde el ámbito provincial señalaron que la región presenta desafíos particulares por el crecimiento demográfico, el movimiento turístico y la conectividad vial, lo que exige planificación permanente.

El Consejo continuará reuniéndose de forma periódica para evaluar resultados y ajustar estrategias en función de la dinámica regional.