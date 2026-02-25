Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
miércoles, febrero 25, 2026
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

El boleto estudiantil neuquino ya funciona con nuevo sistema

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

Desde este miércoles, los estudiantes de la provincia pueden utilizar el Boleto Estudiantil Neuquino (BEN) con una nueva modalidad de validación a bordo de los colectivos, a partir de la implementación de tarjetas identificadas con color bordó.

El sistema exige apoyar la credencial en un dispositivo diferente al lector tradicional de la SUBE, lo que permitirá reconocer los viajes realizados bajo el beneficio estudiantil y diferenciarlos del resto de los pasajeros.

El BEN está dirigido a alumnos de distintos niveles educativos y forma parte de las políticas orientadas a garantizar el acceso a la educación a través del transporte público gratuito.

Desde el área responsable recomendaron verificar la habilitación de la tarjeta antes de viajar y prestar atención al momento de la validación para evitar inconvenientes al subir a la unidad.

Previous article
Un frente frío cambia el tiempo en Patagonia
Next article
Villa La Angostura reunió al Consejo de Seguridad regional
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

El PRO busca reflotar el Código Contravencional Provincial

POLITICA 0
El bloque del PRO en la Legislatura de Neuquén...

Celulares y notebooks, con precios contenidos

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0
Un relevamiento de Focus Market sobre las canastas escolares...

Neuquén inició el ciclo lectivo 2026 en fecha

NEUQUÉN 0
Este miércoles comenzaron las clases en la provincia del...

Más leídos

El PRO busca reflotar el Código Contravencional Provincial

POLITICA 0
El bloque del PRO en la Legislatura de Neuquén...

Celulares y notebooks, con precios contenidos

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0
Un relevamiento de Focus Market sobre las canastas escolares...

Neuquén inició el ciclo lectivo 2026 en fecha

NEUQUÉN 0
Este miércoles comenzaron las clases en la provincia del...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.