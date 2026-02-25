El boleto estudiantil neuquino ya funciona con nuevo sistema

Desde este miércoles, los estudiantes de la provincia pueden utilizar el Boleto Estudiantil Neuquino (BEN) con una nueva modalidad de validación a bordo de los colectivos, a partir de la implementación de tarjetas identificadas con color bordó.

El sistema exige apoyar la credencial en un dispositivo diferente al lector tradicional de la SUBE, lo que permitirá reconocer los viajes realizados bajo el beneficio estudiantil y diferenciarlos del resto de los pasajeros.

El BEN está dirigido a alumnos de distintos niveles educativos y forma parte de las políticas orientadas a garantizar el acceso a la educación a través del transporte público gratuito.

Desde el área responsable recomendaron verificar la habilitación de la tarjeta antes de viajar y prestar atención al momento de la validación para evitar inconvenientes al subir a la unidad.