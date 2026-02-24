Newsletter
martes, febrero 24, 2026
Un frente frío cambia el tiempo en Patagonia

CLIMA
Redacción
El ingreso de un frente frío desde el oeste provocará un cambio en las condiciones del tiempo en la región patagónica, con impacto diferenciado entre la cordillera y las zonas de valles, meseta y costa.

En el área cordillerana se espera la llegada de aire frío y húmedo, acompañada por mayor nubosidad, períodos de viento y probables lluvias débiles, en un escenario de transición hacia condiciones más inestables.

En contraste, los Valles, la Meseta y la Costa mantendrán el tiempo caluroso durante gran parte del día, aunque con un incremento de la intensidad del viento hacia la noche, lo que marcará el avance del sistema frontal.

El pronóstico anticipa que desde el jueves habrá un repunte térmico, mientras que hacia fines de febrero y comienzos de marzo podrían registrarse nuevas precipitaciones e incluso nevadas en sectores de montaña, dentro de un patrón atmosférico más variable.

Judiciales rechazaron la oferta salarial y lanzaron medidas
