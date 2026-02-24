Judiciales rechazaron la oferta salarial y lanzaron medidas

El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJuN) rechazó la propuesta salarial del Tribunal Superior de Justicia y resolvió iniciar un plan de medidas provinciales, tras un plenario virtual que reunió a 260 trabajadoras y trabajadores de toda la provincia.

Según se informó, la oferta presentada la semana pasada no compensa la pérdida del poder adquisitivo acumulada desde 2024, por lo que las bases votaron avanzar con acciones durante la presente semana.

La primera medida será un retiro provincial el miércoles 25 desde las 10, mientras que en la Primera Circunscripción Judicial los trabajadores acompañarán a la conducción gremial a la mesa de negociación prevista para las 12.

En el mismo encuentro se resolvió convocar a un nuevo plenario provincial el jueves 26, que podrá realizarse de manera virtual o presencial según el resultado de la negociación y la eventual presentación de una nueva propuesta salarial.