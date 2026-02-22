Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
domingo, febrero 22, 2026
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Feria ganadera con 80 reproductores en exposición

ECONOMÍANEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

La Corporación Interestadual Pulmarí será sede de una nueva edición de la Feria de Reproductores, Artesanías y Vellones, una propuesta que busca impulsar el desarrollo de la producción ovina en la región.

El objetivo central del encuentro es promover el mejoramiento genético de las majadas mediante la comercialización e intercambio de animales. Para esta edición se espera la presencia de cerca de 80 ejemplares.

Uno de los puntos destacados será la venta de carneros de raza Merino, valorados por su alta calidad lanera y su rendimiento productivo, lo que los convierte en una herramienta fundamental para los productores que buscan optimizar sus rodeos.

La feria también incluirá espacios para la exhibición y comercialización de vellones y artesanías, lo que permitirá integrar a distintos actores de la cadena productiva en un mismo ámbito.

El cronograma completo de actividades y los horarios serán confirmados en los próximos días.

Previous article
El Regimiento de Montaña 21 hizo cumbre en el Lanín
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

El Auditorio de Casa de Gobierno reabre su agenda musical

ENTRETENIMIENTOS 0
La temporada 2026 del ciclo “Música en el Auditorio”...

Milei inaugura el año parlamentario con más de 40 proyectos

POLITICA 0
El presidente Javier Milei inaugurará el período de sesiones...

Controladores aéreos anuncian seis días de paro escalonado

NACIONALES 0
El gremio que agrupa a los controladores aéreos confirmó...

Más leídos

El Auditorio de Casa de Gobierno reabre su agenda musical

ENTRETENIMIENTOS 0
La temporada 2026 del ciclo “Música en el Auditorio”...

Milei inaugura el año parlamentario con más de 40 proyectos

POLITICA 0
El presidente Javier Milei inaugurará el período de sesiones...

Controladores aéreos anuncian seis días de paro escalonado

NACIONALES 0
El gremio que agrupa a los controladores aéreos confirmó...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.