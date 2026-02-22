Feria ganadera con 80 reproductores en exposición

La Corporación Interestadual Pulmarí será sede de una nueva edición de la Feria de Reproductores, Artesanías y Vellones, una propuesta que busca impulsar el desarrollo de la producción ovina en la región.

El objetivo central del encuentro es promover el mejoramiento genético de las majadas mediante la comercialización e intercambio de animales. Para esta edición se espera la presencia de cerca de 80 ejemplares.

Uno de los puntos destacados será la venta de carneros de raza Merino, valorados por su alta calidad lanera y su rendimiento productivo, lo que los convierte en una herramienta fundamental para los productores que buscan optimizar sus rodeos.

La feria también incluirá espacios para la exhibición y comercialización de vellones y artesanías, lo que permitirá integrar a distintos actores de la cadena productiva en un mismo ámbito.

El cronograma completo de actividades y los horarios serán confirmados en los próximos días.