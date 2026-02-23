Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
lunes, febrero 23, 2026
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Vivir con los padres combina economía y decisión personal

ECONOMÍASOCIEDAD
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El 38,3% de los jóvenes argentinos de entre 25 y 35 años continúa viviendo con sus padres en 2025 y no logró independizarse, según el informe de la Fundación Tejido Urbano, que proyecta el fenómeno sobre 1,8 millones de personas.

Aunque la dificultad para afrontar un alquiler y la inestabilidad laboral siguen siendo factores centrales, el estudio advierte que la permanencia en el hogar familiar no responde exclusivamente a una limitación económica.

Una parte de los jóvenes con ingresos propios opta por postergar la mudanza para priorizar el ahorro, mantener un determinado nivel de consumo o sostener un esquema de convivencia ya consolidado, mientras que en otros casos pesa el componente emocional y la comodidad del entorno familiar.

El trabajo define el escenario como estructural: en los últimos 20 años el indicador nunca bajó del 30% y desde 2016 se mantiene entre el 36% y el 40%.

El dato vuelve a poner en discusión el acceso a la vivienda, el mercado de alquileres y los cambios en los proyectos de autonomía juvenil, donde la decisión de independizarse ya no está vinculada únicamente al ingreso disponible.

Previous article
Feria ganadera con 80 reproductores en exposición
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Formación artística pública: carreras y talleres con matrícula abierta

ENTRETENIMIENTOS 0
Los Centros de Iniciación Artística (CIA) de la provincia,...

El Ejército mexicano abatió al narco “El Mencho”

INTERNACIONALES 0
El narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del...

Ruca Che entre obras, deportes y recitales

ENTRETENIMIENTOS 0
El estadio Ruca Che de Neuquén proyecta un 2026...

Más leídos

Formación artística pública: carreras y talleres con matrícula abierta

ENTRETENIMIENTOS 0
Los Centros de Iniciación Artística (CIA) de la provincia,...

El Ejército mexicano abatió al narco “El Mencho”

INTERNACIONALES 0
El narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del...

Ruca Che entre obras, deportes y recitales

ENTRETENIMIENTOS 0
El estadio Ruca Che de Neuquén proyecta un 2026...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.