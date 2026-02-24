Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
martes, febrero 24, 2026
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Gobierno convocó nueva audiencia por conflicto con FATE

ECONOMÍA
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

El Gobierno nacional no logró alcanzar un acuerdo con la empresa FATE en la audiencia convocada por el conflicto derivado del cierre de la planta y la situación de sus trabajadores. Ante la falta de consenso, la Secretaría de Trabajo fijó un nuevo encuentro para el miércoles 4 de marzo a las 11.

La reunión, informada a través de un comunicado del Ministerio de Capital Humano, contó con la participación de directivos de la compañía y representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), pero concluyó sin entendimiento entre las partes.

Desde la cartera nacional señalaron que se mantendrá la instancia de negociación con el objetivo de resguardar el empleo, sostener la actividad productiva y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente.

En este contexto, Diego Pastor, gerente de la Federación Argentina del Neumático, advirtió que el sector arrastra dificultades desde hace años y que la caída de la actividad impacta en toda la industria, incluidas Bridgestone, Firestone y Pirelli.

El directivo remarcó que FATE es la única firma de capitales nacionales que produce en el país neumáticos radiales para camiones, mientras que otras compañías abastecen el mercado principalmente mediante importaciones.

Previous article
Vivir con los padres combina economía y decisión personal
Next article
El Gobierno elimina el arancel al aluminio chino
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Paros de controladores frenan despegues en todo el país

NACIONALES 0
El cierre de febrero estará atravesado por paros escalonados...

Picún Leufú fumiga por plaga de chinches

SALUD 0
La Municipalidad de Picún Leufú realizará una fumigación preventiva...

Un frente frío cambia el tiempo en Patagonia

CLIMA 0
El ingreso de un frente frío desde el oeste...

Más leídos

Paros de controladores frenan despegues en todo el país

NACIONALES 0
El cierre de febrero estará atravesado por paros escalonados...

Picún Leufú fumiga por plaga de chinches

SALUD 0
La Municipalidad de Picún Leufú realizará una fumigación preventiva...

Un frente frío cambia el tiempo en Patagonia

CLIMA 0
El ingreso de un frente frío desde el oeste...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.