Gobierno convocó nueva audiencia por conflicto con FATE

El Gobierno nacional no logró alcanzar un acuerdo con la empresa FATE en la audiencia convocada por el conflicto derivado del cierre de la planta y la situación de sus trabajadores. Ante la falta de consenso, la Secretaría de Trabajo fijó un nuevo encuentro para el miércoles 4 de marzo a las 11.

La reunión, informada a través de un comunicado del Ministerio de Capital Humano, contó con la participación de directivos de la compañía y representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), pero concluyó sin entendimiento entre las partes.

Desde la cartera nacional señalaron que se mantendrá la instancia de negociación con el objetivo de resguardar el empleo, sostener la actividad productiva y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente.

En este contexto, Diego Pastor, gerente de la Federación Argentina del Neumático, advirtió que el sector arrastra dificultades desde hace años y que la caída de la actividad impacta en toda la industria, incluidas Bridgestone, Firestone y Pirelli.

El directivo remarcó que FATE es la única firma de capitales nacionales que produce en el país neumáticos radiales para camiones, mientras que otras compañías abastecen el mercado principalmente mediante importaciones.