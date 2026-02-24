El Gobierno elimina el arancel al aluminio chino

El Gobierno nacional eliminó el arancel antidumping del 28% que regía sobre las importaciones de hojas de aluminio (foil) provenientes de China, una medida que estaba vigente desde 2020 y que había sido aplicada para proteger a la industria local.

La decisión se formalizó mediante una resolución del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo y publicada en el Boletín Oficial, luego de que la Comisión Nacional de Comercio Exterior concluyera que “no surge margen de dumping” en las operaciones analizadas, por lo que no correspondía extender el esquema.

El arancel había sido establecido durante la gestión de Alberto Fernández por un período de cinco años tras un pedido de Aluar, la única productora nacional de aluminio primario y de foil. En ese lapso, las importaciones chinas redujeron su participación a menos del 3% entre 2022 y 2025, mientras que la firma local elevó su presencia en el mercado del 64% en 2019 al 91% en 2024, junto con aumentos de precios.

El foil de aluminio es un insumo estratégico para la producción de envases de alimentos, bebidas, medicamentos y materiales aislantes para la construcción, por lo que su costo incide en distintas cadenas productivas.

Desde el Ejecutivo aclararon que la revisión del arancel se había iniciado un año atrás y que el informe técnico que recomendó no prorrogarlo fue emitido el 21 de enero, antes del anuncio del cierre de la planta de Fate, también perteneciente al grupo empresario encabezado por Javier Madanes Quintanilla.

Especialistas en comercio exterior recordaron que las medidas antidumping no son mecanismos permanentes, sino herramientas para corregir distorsiones cuando existen pruebas de competencia desleal, condición que en esta evaluación no se verificó.