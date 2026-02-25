Celulares y notebooks, con precios contenidos

Un relevamiento de Focus Market sobre las canastas escolares tecnológicas para el ciclo lectivo 2026 registró aumentos interanuales de entre el 5% y el 7%, con subas por debajo de otros rubros de consumo. La mayor oferta de equipos importados, el alto nivel de stock y la competencia entre marcas contribuyeron a contener los precios de notebooks y celulares.

El Kit tecnológico 1, integrado por una notebook de 4GB, auricular con micrófono, impresora y servicio de internet, alcanzó los $1.115.597, con una variación del 7% respecto de 2025. El mayor incremento se dio en el auricular con micrófono (33%), mientras que la impresora láser registró el menor ajuste, con un 2%.

Por su parte, el Kit tecnológico 2, compuesto por un celular 4GB–128GB, auricular con micrófono e internet domiciliario, tuvo un costo de $472.295, con una suba del 5% interanual. En este caso, el auricular volvió a liderar los aumentos, seguido por el servicio de telefonía móvil 4GB (32%), mientras que el celular fue el producto con menor variación, también del 2%.

El informe señaló que los auriculares aumentaron por mayores costos de importación, oferta concentrada y demanda sostenida tanto para estudio como para uso recreativo.

En cuanto a los hábitos de consumo, el 36% de las familias compra en febrero, el 26% en enero, el 24% en la semana previa al inicio de clases y el 14% en diciembre. La tarjeta de crédito lidera los medios de pago con el 34%, seguida por billeteras digitales (28%), tarjeta de débito (20%), efectivo (17%) y tarjeta prepaga (1%). Este año, el débito desplazó al efectivo frente a 2025.