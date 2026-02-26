Un fósil patagónico redefine el origen jurásico de los alvarezsauroideos

Un hallazgo paleontológico excepcional en Río Negro vuelve a ubicar a la Patagonia en el centro de la ciencia mundial: se descubrió un esqueleto casi completo de Alnashetri cerropoliciensis, un pequeño dinosaurio carnívoro de 95 millones de años, clave para redefinir el origen y la evolución de uno de los grupos más enigmáticos de la historia.

El fósil fue encontrado en el Área Paleontológica La Buitrera, cercana a Cerro Policía, y constituye uno de los ejemplares mejor preservados de los alvarezsauroideos, un linaje fundamental para comprender la evolución de los dinosaurios terópodos. Con apenas 70 centímetros de largo y unos dos kilos de peso, el animal habitó un antiguo desierto conocido como Kokorkom.

El hallazgo fue realizado por Sebastián Apesteguía en sedimentos de la Formación Candeleros y extraído mediante la técnica Akiko Shinya, en la misma capa geológica donde se descubrieron gigantes como el Giganotosaurus carolinii. Por primera vez en Sudamérica, el material permite reconstruir con precisión el cráneo y la dentición de este grupo.

El análisis científico confirmó que los alvarezsauroideos se originaron en el Jurásico, hace unos 150 millones de años, antes de la fragmentación de Pangea, lo que explica su presencia tanto en Asia como en América del Sur. También demostró que el pequeño tamaño corporal no fue consecuencia de su dieta insectívora, sino una condición evolutiva previa.

A partir de este estudio se reclasificaron fósiles mal identificados en museos de Wyoming y de la Isla de Wight, y se comprobó que en la Sudamérica del Cretácico coexistieron distintas líneas evolutivas de este grupo.

La investigación fue publicada en la revista Nature y reunió a especialistas de la Universidad de Minnesota, la Fundación Azara, la Universidad Maimónides, la Universidad Nacional de Río Negro y la Universidad Nacional de San Luis, con financiamiento del CONICET, la Agencia I+D+i y la National Geographic Society.

Los restos se encuentran resguardados en el Museo Provincial Carlos Ameghino, mientras que el descubrimiento consolida a La Buitrera como uno de los yacimientos paleontológicos más importantes del planeta.