El Regimiento de Montaña 21 hizo cumbre en el Lanín

El Regimiento de Infantería de Montaña 21 llevó adelante una ascensión al volcán Lanín (3776 m s. n. m.), en la provincia del Neuquén, en el marco de las actividades de adiestramiento orientadas a optimizar la capacidad operacional en ambiente de alta montaña.

La actividad se desarrolló como parte del programa de instrucción específico para unidades de montaña y tuvo como eje la adaptación al terreno, la resistencia física en altura y la aplicación de técnicas de desplazamiento y seguridad en condiciones extremas.

El ascenso permitió al personal entrenar procedimientos de progresión en terreno nevado y rocoso, navegación, trabajo en equipo y logística en zonas de difícil acceso, variables centrales para el cumplimiento de misiones en el ambiente geográfico particular de la cordillera patagónica.

Este tipo de ejercicios constituye una instancia clave para evaluar el alistamiento, la coordinación de las fracciones y la respuesta ante escenarios de exigencia operativa, al tiempo que consolida la preparación técnica y física de los efectivos.

La cumbre del Lanín, uno de los puntos más elevados y emblemáticos de la región, ofrece condiciones naturales óptimas para el adiestramiento militar en altura, lo que permite reproducir situaciones reales de empleo en operaciones de montaña.

La actividad se enmarca en el plan anual de capacitación operacional, destinado a sostener y perfeccionar las aptitudes de las unidades especializadas en este tipo de ambiente.