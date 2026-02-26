Newsletter
jueves, febrero 26, 2026
Caviahue reinaugura la Escuela 164 tras el incendio

NEUQUÉN
Redacción
Less than 1 min.lectura

La comunidad de Caviahue participará este viernes de la reinauguración de la Escuela Primaria 164, luego de la obra ejecutada tras el incendio del 23 de junio de 2024 que dañó principalmente la estructura superior del edificio. Durante ese período, las clases se dictaron en espacios alternativos mientras se desarrollaba la remodelación y ampliación integral.

Los trabajos incluyeron demoliciones parciales y totales en los sectores afectados, refuncionalización de los espacios y aumento de la superficie cubierta, con el objetivo de garantizar condiciones edilicias seguras y adecuadas para la actividad escolar.

En el mismo edificio funcionaba el CPEM 74, que desde mayo de 2025 cuenta con sede propia, lo que permitió independizar el nivel secundario.

A su vez, el nivel Inicial pasó a conformar la Escuela Infantil Rural N° 92, con edificio propio dentro del mismo predio, fortaleciendo su organización institucional.

Con estas obras, Caviahue dejó atrás el esquema de un único establecimiento compartido y pasó a contar con infraestructura diferenciada para cada nivel educativo.

Este viernes se acreditan los sueldos de toda la administración pública
