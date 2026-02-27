SEJuN analizará medidas tras nueva oferta salarial

El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJuN) rechazó la nueva oferta del Tribunal Superior de Justicia en la mesa técnica salarial y convocó a un plenario provincial con retiro de los lugares de trabajo para definir un posible plan de lucha.

La propuesta presentada por el Tribunal contempla actualizaciones trimestrales por IPC durante todo 2026 y el pago de asignaciones extraordinarias no remunerativas, entre ellas $350.000 en marzo y otra cuota en septiembre ajustada por inflación, además de dos sumas adicionales en abril y septiembre.

Desde el gremio señalaron que la mejora respecto de la oferta inicial es formal pero insuficiente, ya que no permite recomponer el poder adquisitivo perdido frente a la inflación acumulada.

El secretario general Santiago Alonso llamó a debatir en un plenario provincial que se realizará este jueves en modalidad mixta, presencial en la sede sindical de Neuquén y virtual para el interior. El cronograma prevé retiro de los lugares de trabajo a las 10 e inicio del encuentro a las 11.

La negociación salarial continúa abierta en un escenario de creciente tensión entre los trabajadores judiciales y las autoridades del Poder Judicial.