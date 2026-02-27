Vignaroli secuestró expedientes en la investigación a Bertolini

La Fiscalía de Delitos Económicos realizó un nuevo allanamiento en la ciudad de Neuquén en el marco de la investigación que involucra al intendente de Plottier, Luis Bertolini, por presuntas irregularidades en contrataciones municipales. El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio de Foteringham 677, donde se secuestraron documentos, sellos y formularios vinculados a la empresa Valco y a otros grupos relacionados.

El fiscal Pablo Vignaroli explicó que la medida se dispuso tras detectar que personal de la firma había trasladado allí expedientes que no habían sido entregados a la Justicia. Según precisó, uno de los empleados se presentó de manera voluntaria ante la policía y declaró que había sido instruido por Pedro Vilches para mover la documentación desde la empresa hacia esa vivienda.

Sobre la mecánica investigada, Vignaroli sostuvo que en las contrataciones municipales “siempre se invitaba a Vilches junto a otros dos proveedores y siempre resultaba adjudicado”, y que en varios expedientes las invitaciones a los competidores carecían de plazos y formas de pago, lo que impedía una competencia real.

La pesquisa también busca determinar el monto total de las contrataciones y analizar los precios abonados por el municipio en comparación con los valores de mercado, con especial atención en compras que generaron sospechas, como la adquisición de equipos de aire acondicionado.

El fiscal señaló además la posible intervención de la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, al advertir que habría contratado al socio de su hijo, en un esquema que incluiría vínculos con Vilches y López y que podría configurar el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

La investigación continúa en etapa de recolección de pruebas y no se descartan nuevas diligencias ni futuras imputaciones. “El objetivo es determinar si existió administración fraudulenta en perjuicio del Estado”, concluyó Vignaroli.