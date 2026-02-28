Zapala reúne al sector productivo en tres jornadas

Zapala será sede de la Feria Integral de la Producción 2026, que se realizará los 10, 11 y 12 de abril con el objetivo de visibilizar el trabajo de productores, artesanas y velloneros y fortalecer el perfil productivo de la región.

La propuesta reunirá actividades vinculadas a la producción ganadera, la agricultura familiar y la elaboración de alimentos regionales, junto con espacios destinados a emprendimientos y proyectos de agregado de valor, una línea que busca ampliar la matriz económica local.

Además de la exposición y venta de productos, el evento incluirá instancias de capacitación, intercambio y vinculación, generando oportunidades comerciales y de formación para quienes forman parte del entramado productivo.

La feria se consolida así como un ámbito de encuentro entre el sector rural y la comunidad, promoviendo el consumo local, la diversificación productiva y el desarrollo regional.