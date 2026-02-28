Newsletter
sábado, febrero 28, 2026
Zapala reúne al sector productivo en tres jornadas

NEUQUÉN
Zapala será sede de la Feria Integral de la Producción 2026, que se realizará los 10, 11 y 12 de abril con el objetivo de visibilizar el trabajo de productores, artesanas y velloneros y fortalecer el perfil productivo de la región.

La propuesta reunirá actividades vinculadas a la producción ganadera, la agricultura familiar y la elaboración de alimentos regionales, junto con espacios destinados a emprendimientos y proyectos de agregado de valor, una línea que busca ampliar la matriz económica local.

Además de la exposición y venta de productos, el evento incluirá instancias de capacitación, intercambio y vinculación, generando oportunidades comerciales y de formación para quienes forman parte del entramado productivo.

La feria se consolida así como un ámbito de encuentro entre el sector rural y la comunidad, promoviendo el consumo local, la diversificación productiva y el desarrollo regional.

Vignaroli secuestró expedientes en la investigación a Bertolini
