Habilitan la obra de la pasarela sobre el Cuyín Manzano

El gobierno de la provincia del Neuquén destrabó el último trámite administrativo para iniciar la construcción de la pasarela peatonal sobre el río Cuyín Manzano, una obra esperada desde hace más de tres décadas por las familias del paraje. El aval quedó formalizado este viernes mediante la firma de un acta acuerdo con organismos nacionales, requisito clave para avanzar con los trabajos.

La autorización era indispensable porque la estructura se emplazará dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la Región de los Lagos. El documento fue rubricado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos, la Dirección Provincial de Vialidad y la Administración de Parques Nacionales, lo que dejó el proyecto en condiciones de ejecución.

La obra demandará una inversión superior a 1.400 millones de pesos, con financiamiento íntegramente provincial. El proceso licitatorio está avanzado, cuenta con habilitación ambiental y tendrá un plazo de ejecución de nueve meses desde su inicio formal.

La pasarela tendrá 105 metros de longitud y será una estructura metálica reticulada de acero de alta resistencia, diseñada para soportar cargas peatonales permanentes, acumulación de nieve y fuertes vientos. Se apoyará sobre fundaciones profundas de hormigón armado, calculadas según el régimen hidráulico del río y eventuales crecidas. Incluirá calzada antideslizante, barandas de seguridad, señalización y tratamiento anticorrosivo, en cumplimiento con las exigencias ambientales del área protegida.

La nueva infraestructura reemplazará al cruce que fue arrasado por una crecida en 1992. Desde entonces, más de 20 familias deben atravesar el río solo cuando las condiciones climáticas lo permiten, quedando aisladas durante lluvias intensas o períodos de deshielo. La obra garantizará un acceso seguro y permanente a servicios esenciales como salud, educación y abastecimiento.