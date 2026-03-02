Rolando Figueroa anunció el paquete ambiental y minero

El gobernador Rolando Figueroa presentó en la apertura de sesiones legislativas un paquete de medidas ambientales y productivas que apunta a consolidar a Neuquén como un modelo de desarrollo con generación de empleo y control de impacto.

El mandatario destacó el trabajo conjunto con el sector privado y el Observatorio Internacional de Emisiones de Metano, y remarcó que la provincia estableció la obligatoriedad del reporte de emisiones para las empresas hidrocarburíferas. También señaló que comenzaron a detectarse grandes liberaciones de metano mediante tecnología satelital, lo que derivó en un reconocimiento de Naciones Unidas.

Otro de los ejes fue el retiro de 139 mil toneladas de residuos de la planta COMARSA, en el parque industrial de la capital provincial. Según indicó, se trata de un avance para resolver un pasivo ambiental histórico.

En el plano productivo, anunció el envío a la Legislatura de la modificación del Código de Procedimiento Minero, con el objetivo de actualizar la normativa y aportar transparencia y previsibilidad al sector.

El gobernador informó que la minería complementaria a los hidrocarburos alcanzó 3.858 puestos de trabajo en 2026, con un crecimiento del 15 por ciento interanual.

Además, el proyecto de regalías mineras contempla la creación de un fondo de desarrollo y sustentabilidad ambiental destinado a proteger los recursos naturales y acompañar la actividad productiva.

Figueroa adelantó también futuras leyes para los planes de manejo de Auca Mahuida y Domuyo, orientadas a preservar los entornos naturales en convivencia con la producción y el turismo.

El eje del mensaje fue claro: aumentar la producción con estándares ambientales y sostener un esquema de crecimiento equilibrado.