El Gobierno cambió los plazos de la verificación vehicular

El Gobierno nacional oficializó cambios en el sistema de Verificación Técnica Vehicular mediante el Decreto 139/2026, que introduce modificaciones en los plazos de control y habilita nuevos actores para realizar las inspecciones.

Una de las principales medidas establece que los vehículos 0 kilómetro deberán realizar su primera revisión técnica a los cinco años del patentamiento, cuando hasta ahora ese control debía hacerse a los tres años.

También se modificó la frecuencia de las verificaciones para los autos con hasta diez años de antigüedad. En esos casos, el control dejará de ser anual y pasará a realizarse cada dos años.

El decreto también cambia el esquema de prestadores habilitados para realizar las inspecciones.

A partir de ahora, concesionarias, importadores y talleres mecánicos podrán realizar la verificación técnica, una tarea que hasta el momento estaba concentrada principalmente en centros de inspección específicos.

La norma también establece que las autoridades jurisdiccionales no podrán limitar la cantidad de talleres habilitados para realizar estos controles.

Además, se elimina la posibilidad de fijar tarifas máximas o mínimas para el servicio, lo que apunta a introducir mayor competencia entre los prestadores.

Con estos cambios, el Gobierno busca modificar el esquema actual de verificación vehicular y ampliar la cantidad de lugares habilitados para realizar los controles técnicos.