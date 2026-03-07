Informe presentado en Diputados analiza cambios en Glaciares

Representantes de la Red Argentina Federal de Abogados (RAFA) presentaron una nota ante la Cámara de Diputados de la Nación en relación con el proyecto de reforma de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639).

El documento incluye un análisis jurídico sobre los posibles efectos de la iniciativa dentro del sistema de presupuestos mínimos ambientales y menciona distintos aspectos vinculados a la aplicación de la normativa vigente.

Además, el informe incorpora propuestas orientadas a aportar elementos al debate legislativo, con el objetivo de contribuir a la protección ambiental y a la claridad en la aplicación del marco legal.

Según se informó, el contenido del documento fue elaborado por el Comité de la RAFA, integrado por representantes de distintas regiones del país, y posteriormente aprobado por la asamblea de socios de la entidad.