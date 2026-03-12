ATE anuncia paro en ANAC y anticipa impacto en vuelos

Trabajadores nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que se desempeñan en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) anunciaron un paro que se extenderá del 18 al 24 de marzo, con impacto en la actividad aerocomercial en distintos aeropuertos del país.

La medida fue confirmada por ATE ANAC y tendrá un efecto especial durante el fin de semana largo, período en el que habitualmente se registra un mayor movimiento de pasajeros.

De acuerdo con lo informado por el sindicato, las operaciones aéreas se verán afectadas entre las 9 y las 12 y entre las 16 y las 20 horas. Durante esas franjas se garantizarán únicamente vuelos humanitarios, sanitarios y oficiales.

Desde el gremio indicaron que la protesta responde a reclamos salariales. Según explicaron, los incrementos habían sido acordados con las autoridades del organismo, pero aún no se concretó su pago.

La secretaria general adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, señaló que la medida fue adoptada luego de reiterados incumplimientos en los compromisos asumidos por las autoridades.

“El paro siempre es la última herramienta porque no queremos afectar a los usuarios, pero nos vienen mintiendo en la cara”, afirmó la dirigente, quien recordó que en una reunión realizada el mes pasado se había pactado el pago de los aumentos.

Cabezas agregó que la decisión fue definida en asambleas de trabajadores del sector y pidió que se informe con anticipación a los pasajeros para reducir el impacto en los vuelos programados.

El conflicto podría derivar en demoras y cancelaciones de vuelos comerciales en distintos aeropuertos del país durante los días en que se desarrolle la medida.