Día del Escudo Nacional Argentino

Cada 12 de marzo se recuerda la adopción oficial del Escudo Nacional Argentino, uno de los emblemas más representativos de la identidad institucional de la República Argentina. Su aprobación fue dispuesta en 1813 por la Asamblea del Año XIII, en pleno proceso de consolidación de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Antes de su adopción formal, los documentos oficiales utilizaban el escudo de armas del Virreinato del Río de la Plata. Con el avance del proceso independentista surgió la necesidad de contar con un símbolo propio que expresara la nueva identidad política del territorio.

El Escudo Nacional posee forma de elipse con proporción 14:11, dividido horizontalmente en dos campos: el superior de color celeste y el inferior blanco o plata, tonalidades que coinciden con los colores de la bandera nacional.

La Asamblea encomendó al diputado por San Luis, Agustín Donado, la elaboración del sello oficial destinado a autenticar los documentos del nuevo gobierno. El grabado definitivo fue realizado por el orfebre peruano Juan de Dios Rivera, quien habría tomado inspiración en un emblema utilizado por los jacobinos durante la Revolución francesa.

El decreto del 12 de marzo de 1813, conservado en el Archivo General de la Nación, fue firmado por Hipólito Vieytes, secretario de la Asamblea, y Tomás Antonio Valle, quien se desempeñaba como presidente del cuerpo. En el documento se estableció que el Supremo Poder Ejecutivo debía emplear el mismo sello oficial utilizado por la Asamblea.

El uso del escudo se consolidó cuando Manuel Belgrano lo incorporó como símbolo central en los gallardetes de las tropas independentistas, lo que contribuyó a su difusión y adopción como emblema nacional.

Con el paso del tiempo el diseño tuvo ajustes menores, hasta que el 24 de abril de 1944 el Poder Ejecutivo Nacional sancionó el Decreto-Ley N.º 10.302, que estableció el uso exclusivo del diseño original aprobado en 1813.