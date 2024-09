Diego Martínez se refirió a su continuidad al mando de Boca: “Tengo fuerzas”

El entrenador de Boca Juniors, Diego Martínez, afirmó que tiene fuerzas para seguir en el cargo tras la derrota por 1-0 en el Superclásico de este sábado ante River.

El director técnico de 45 años dirigió su tercer Superclásico, el primero en el estadio La Bombonera, y consumó su primera derrota con una mala actuación de sus dirigidos.

Tras esta caída y la sumatoria de decepciones, Martínez se refirió a su continuidad: “Sí, tengo fuerzas. Siempre voy a querer lo mejor para Boca. Estar acá es todo lo que busqué como entrenador durante toda mi carrera, mi cuerpo técnico también. Todos queremos lo mejor para Boca. Veremos entre todos qué es lo mejor, nosotros estamos para seguir. Queremos pelear el campeonato y la Copa Argentina”.

“Estamos en un punto de dificultad. La Copa de la Liga perdimos en semifinal, en Copa Sudamericana quedamos eliminados, hoy estamos lejos del campeonato. Cuando analizas las razones las tres cuestiones desde el juego el equipo no lo mereció y cuando digo esto me refirió a River y Racing. Sé que los resultados son muy importantes para las gestiones. Nosotros como CT y yo como entrenador estamos con fuerzas para seguir intentándolo, logrando objetivos, pero quiero lo mejor para Boca. Y eso lo veremos entre todos” agregó el ex Huracán en relación a la difícil actualidad de Boca.

Luego de lo que fue la derrota, el hincha de Boca se expresó y hasta tuvo altercados con algunos jugadores como Sergio Romero. Sobre este malestar del público, Martínez fue claro: “Le pido disculpas por haber perdido, también con Racing más allá de que yo tengo que analizar el juego y que siento que fue injusto el hincha no entiende eso y quiere que boca gane. Que vamos a intentar a dar más”.

Además, el director técnico de 48 años analizó el partido: “Vale y mucho. En esta seguidilla con poco tiempo de recuperación y donde tenemos el foco, vale un montón. Por la forma en la que el equipo jugó, sobre todo en la primera mitad, el equipo tuvo un compromiso tremendo para ir a buscar el partido, para no dejar que Boca nos conduzca al juego que preparaban. Esa ambición de jugar el partido con compromiso y una idea clara que desarrollamos con mucha personalidad, se vio”.

“Trabajando como lo hacemos cada día y que la gente repruebe o esté disconforme es normal porque perdimos en casa contra nuestro rival. Tenemos la obligación de trabajar más duro” añadió.

Por último, Martínez se refirió a la polémica en el gol anulado a Milton Giménez que hubiese significado el empate de Boca: “Me parece que la jugada es lo que muchas veces hablamos, cómo tomamos de acuerdo a jugadas similares. A Milton le pega en el pie, en la mano, en la cabeza y termina entrando cuando le pega en la espalda. No unificamos criterio. Puede equivocarse el árbitro. pero no entiendo como un gol de River la semana pasada es gol y este no. Para mí el gol era válido, si medimos con esa vara era válido, hubiera sido justo para nosotros”.