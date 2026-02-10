Comenzó la obra integral en la Avenida Mosconi

Comenzó la obra de transformación integral de la Avenida Mosconi en la ciudad de Neuquén, una intervención clave sobre uno de los principales corredores urbanos. El inicio formal de los trabajos fue confirmado por el secretario de Infraestructura y Planificación Urbana del municipio, Alejandro Nicola, quien informó que ya se inició la colocación del cerramiento en todos los sectores de trabajo.

Según detalló el funcionario, la obra se ejecutará las 24 horas, con el objetivo de reducir el plazo total de ejecución a un año. El mayor movimiento de maquinaria y materiales se concentrará durante la noche, entre las 22 y las 6, para minimizar el impacto en los horarios pico de tránsito, aunque las tareas se desarrollarán de manera continua durante toda la jornada.

En esta primera etapa se definieron tres tramos prioritarios. El primero comprende el sector entre Gatica y Linares, tomando como eje la calle Olascoaga, con un total de 20 cuadras, diez hacia el oeste y diez hacia el este. Allí ya se firmó el contrato y comenzaron las tareas iniciales, que incluyen el cerramiento perimetral y el reordenamiento del tránsito mediante colectoras y cruces habilitados.

En los próximos días se incorporará el tramo entre el Puente Carretero y Primeros Pobladores, unos 600 metros desde el ingreso a la ciudad desde Cipolletti. Luego se avanzará sobre el sector que une Primeros Pobladores y Linares. De acuerdo al cronograma oficial, en aproximadamente 45 días todo el trayecto entre el Puente Carretero y La Tica tendrá obras en ejecución.

Entre los principales cambios previstos, se destaca que una vez finalizada la obra se habilitarán cruces en todas las calles que desembocan en la avenida, eliminando el esquema de multitrocha con cruces distanciados. También se retirará el terraplén y el desnivel, dejando la ciudad en un mismo plano, lo que permitirá mejorar la seguridad vial y reducir anegamientos durante lluvias intensas.