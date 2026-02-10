Amplio corte de luz por una emergencia

Un amplio sector de la ciudad se encuentra afectado por un corte de energía eléctrica a raíz de una emergencia. El área comprometida está comprendida entre las calles Obrero Argentino y Lope de Vega, y desde El Chocón hasta la Costanera del río Limay.

Desde la empresa prestataria informaron que cuadrillas de guardia ya se encuentran trabajando en el lugar para resolver el inconveniente y avanzar con el restablecimiento del servicio.

El tiempo estimado de normalización es de aproximadamente tres horas. Se recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias hasta la restitución total del suministro.