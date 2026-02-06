spot_img
sábado, febrero 7, 2026
Autorizan estacionamiento en nuevos sectores del centro

LA CIUDAD
Redacción
Author: Redacción
La empresa SAEM informó que, a partir del lunes 9 de febrero, se habilitarán nuevas zonas con estacionamiento permitido en el centro de la ciudad de Neuquén, sumando opciones para los conductores en sectores donde hasta ahora no estaba autorizado.

La medida tiene como objetivo ordenar el tránsito, optimizar la circulación vehicular y facilitar el acceso a áreas de alta demanda, especialmente en zonas comerciales, bancarias y administrativas del microcentro.

En la zona bancaria, el estacionamiento estará permitido de lunes a viernes, de 8 a 20, en los tramos de Rivadavia, entre Avenida Argentina y Buenos Aires; Juan B. Justo, entre Avenida Argentina y Almirante Brown; y Carlos H. Rodríguez, entre Avenida Argentina e Hipólito Yrigoyen.

Además, sobre Avenida Argentina, en el mismo horario, se habilitará el estacionamiento entre San Martín y Belgrano, y entre Independencia y Alderete.

Desde SAEM señalaron que la incorporación de estos espacios busca mejorar la rotación vehicular y ofrecer más alternativas de estacionamiento en sectores estratégicos del centro neuquino.

