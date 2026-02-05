Investigan descarte ilegal de carne en la vía pública

La Municipalidad de Neuquén capital investiga el descarte ilegal de unos 20 kilos de carne vacuna en descomposición, encontrados dentro de un contenedor de la vía pública, en la intersección de Montevideo y Tierra del Fuego. El hallazgo fue denunciado por un vecino debido al intenso olor que salía del lugar.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, confirmó que el material fue retirado de inmediato y tratado como residuo patógeno, por el riesgo que representa para la salud pública.

Según explicó, el contenedor se encontraba cerrado y las altas temperaturas aceleraron el proceso de descomposición. Al ser abierto, se detectaron trozos de carne vacuna en avanzado estado de deterioro, lo que activó el protocolo ambiental correspondiente.

Inspectores municipales acudieron al lugar y retiraron el material, eliminando un foco de infección en plena vía pública. Desde el área de Ambiente recordaron que la carne en descomposición genera microorganismos potencialmente peligrosos y que su descarte en contenedores comunes está terminantemente prohibido.

La investigación se orienta a comercios vinculados a productos cárnicos, debido a la naturaleza del residuo. En el sector hay locales gastronómicos y al menos dos carnicerías ubicadas a pocas cuadras del punto donde se produjo el hallazgo.

Baggio indicó que se realizó un relevamiento en cuatro manzanas, con notificaciones formales a los comercios, que ahora deberán presentar la documentación que acredite el uso del sistema oficial de recolección de residuos patógenos.

Aunque no hay cámaras municipales en la intersección, el municipio solicitó la colaboración de vecinos y comercios para acceder a filmaciones privadas que permitan identificar al responsable. En paralelo, se solicitaron los manifiestos y declaraciones juradas de los generadores de residuos del área para cruzar información.

El subsecretario advirtió que el Código Contravencional prevé sanciones severas para este tipo de infracciones, con multas que van desde 2 millones hasta 7 millones de pesos, según determine el Juzgado de Faltas.

Neuquén cuenta con un sistema específico de recolección de residuos patógenos, que obliga a los generadores a inscribirse en un registro municipal y declarar mensualmente los desechos producidos. La ciudad recolecta alrededor de 75 mil kilos mensuales, que son transportados en bolsas rojas y eliminados mediante incineración en horno pirolítico.

El caso generó preocupación entre los vecinos y volvió a poner el foco en la responsabilidad de los comercios y en el impacto directo que este tipo de prácticas tiene sobre la salud pública.