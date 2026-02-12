La Municipalidad actuará de oficio en terrenos sucios

La Municipalidad de Neuquén comenzará a multar e intervenir terrenos baldíos que no cumplan con las condiciones de limpieza y cerramiento establecidas por ordenanza a partir del 16 de febrero.

El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, explicó que el plazo de notificación rige desde el 15 de enero y que los propietarios ya fueron advertidos para regularizar la situación de sus fracciones.

La normativa exige que los terrenos estén desmalezados y correctamente cerrados. En zona urbana, el cerramiento debe realizarse con alambre olímpico; en sectores rurales se permite alambre de tres hilos. En todos los casos, el lote debe permanecer limpio, sin malezas ni residuos.

“Después del 16 de febrero la Municipalidad queda habilitada para ingresar, realizar la limpieza y trasladar el costo al propietario”, indicó Haspert. Además, se aplicará una multa que ronda los 2 millones de pesos por incumplimiento.

A ese monto se suma el costo de limpieza, fijado en 20 mil pesos por metro cuadrado. En un lote estándar de 200 metros cuadrados, el gasto podría alcanzar los 4 millones de pesos solo en tareas de desmalezamiento.

Desde el área estiman que en la ciudad existen entre 1.500 y 1.600 baldíos. Si bien muchos se encuentran en condiciones, otros presentan malezas de hasta dos metros y medio, acumulación de residuos y presencia de roedores, arañas y alacranes. También advirtieron que estos espacios suelen convertirse en focos de inseguridad.

El municipio recordó que los vecinos pueden denunciar terrenos en mal estado a través de la línea 147. Los baldíos cercanos a escuelas y sectores sensibles tendrán prioridad en los controles.