Feriado de Carnaval: servicios y horarios

sábado, febrero 14, 2026
LA CIUDAD
Con motivo del fin de semana largo por Carnaval, la Municipalidad de Neuquén informó que la administración pública permanecerá cerrada los días lunes 16 y martes 17 de febrero, en el marco de los feriados nacionales. Los servicios esenciales funcionarán con cronograma especial.

La recolección de residuos se prestará con normalidad, manteniendo recorridos y horarios habituales. En cambio, los Centros de Transferencia no abrirán lunes ni martes, aunque podrán utilizarse durante el sábado y domingo.

El transporte público operará con frecuencia de feriado en ambas jornadas. El servicio de estacionamiento medido (SAEM) no será cobrado.

Las oficinas de Turismo atenderán de 8 a 20, con información y propuestas gratuitas para visitantes y vecinos.

En los balnearios municipales, el servicio de guardavidas estará disponible en la costa del río Limay de 10 a 21. Los cementerios abrirán de 9 a 19.

Otros servicios:

Línea 147 (Atención Ciudadana): 8 a 15.
Línea 103 – Protección Civil: atención las 24 horas.

Subsecretaría de las Mujeres – Guardia por violencia de género

Lunes 16 (10 a 13):
Área Legal: 299 5940203
Área Psico-social: 299 5940216

Martes 17 (10 a 13):
Área Legal: 299 5940258
Área Psico-social: 299 5940254

Desde el municipio recordaron respetar las normas de convivencia y seguridad durante los feriados.

La Municipalidad actuará de oficio en terrenos sucios
Últimos artículos

Unter rechazó oferta y anunció paro

RIO NEGRO
La Unión de Trabajadores de la Educación de Río...

El Gobierno enviará nueva ley universitaria

NACIONALES
El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de...

Tras su recuperación, liberaron cóndor andino

NEUQUÉN
Un cóndor andino rescatado meses atrás en la cancha...

