Feriado de Carnaval: servicios y horarios

Con motivo del fin de semana largo por Carnaval, la Municipalidad de Neuquén informó que la administración pública permanecerá cerrada los días lunes 16 y martes 17 de febrero, en el marco de los feriados nacionales. Los servicios esenciales funcionarán con cronograma especial.

La recolección de residuos se prestará con normalidad, manteniendo recorridos y horarios habituales. En cambio, los Centros de Transferencia no abrirán lunes ni martes, aunque podrán utilizarse durante el sábado y domingo.

El transporte público operará con frecuencia de feriado en ambas jornadas. El servicio de estacionamiento medido (SAEM) no será cobrado.

Las oficinas de Turismo atenderán de 8 a 20, con información y propuestas gratuitas para visitantes y vecinos.

En los balnearios municipales, el servicio de guardavidas estará disponible en la costa del río Limay de 10 a 21. Los cementerios abrirán de 9 a 19.

Otros servicios:

Línea 147 (Atención Ciudadana): 8 a 15.

Línea 103 – Protección Civil: atención las 24 horas.

Subsecretaría de las Mujeres – Guardia por violencia de género

Lunes 16 (10 a 13):

Área Legal: 299 5940203

Área Psico-social: 299 5940216

Martes 17 (10 a 13):

Área Legal: 299 5940258

Área Psico-social: 299 5940254

Desde el municipio recordaron respetar las normas de convivencia y seguridad durante los feriados.