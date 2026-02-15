Apertura de sesiones: Gaido anunció plan 2026

En la apertura de sesiones legislativas, el intendente Mariano Gaido presentó un panorama de la evolución económica y los proyectos estructurales que marcarán el desarrollo de Neuquén capital en los próximos años.

Los indicadores muestran un crecimiento sostenido: ventas por encima del promedio nacional, desempleo en 3,8%, expansión de la construcción y un fuerte aumento en la radicación de nuevos habitantes.

El plan de infraestructura contempla nuevos lotes con servicios, continuidad del Plan Orgullo Neuquino con miles de cuadras de asfalto y avenidas troncales, además de obras clave como el Gran Pluvial y el paquete de accesos para mejorar la circulación.

En el eje productivo se anunció el Banco de la Ciudad, una agencia de inversiones y el avance del Parque Industrial, con prioridad para empresas locales.

La movilidad urbana incorporará un sistema de transporte eléctrico y nuevas unidades para el COLE, mientras que los comercios afectados por la obra de la Gran Avenida quedarán exentos del pago de la licencia.

El desarrollo de la economía del conocimiento se reflejará en la licitación del tercer edificio del Polo Tecnológico y la inauguración del Instituto Vaca Muerta.

La ciudad profundiza además su esquema de seguridad con monitoreo y tecnología, con un aporte al TSJ para equipamiento destinado a combatir el narcomenudeo.

En turismo se proyectan nuevos recorridos, infraestructura en la Confluencia, un teleférico y un Arena para eventos deportivos y culturales.