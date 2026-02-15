Avanza la licitación del viaducto del Acceso Norte

La Municipalidad de Neuquén abrió los sobres con las ofertas económicas para ejecutar la obra del nuevo Acceso Norte, una intervención clave para ordenar la circulación en uno de los puntos más transitados de la ciudad. De las seis firmas que adquirieron pliegos, cuatro presentaron propuestas y ya están en evaluación.

Las ofertas corresponden a CODAM S.A., con $16.680 millones, apenas por debajo del presupuesto oficial de $16.753 millones; Servipet, con $17.700 millones; la UTE Omega Arco, con $18.000 millones; y RJ Ingeniería, con $18.497 millones.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, indicó que, si no hay observaciones, la adjudicación podría concretarse la próxima semana. El acto se realizó el viernes en la sede municipal del Oeste.

La obra contempla un reordenamiento integral del acceso mediante una estructura elevada en “Y”, que canalizará el ingreso por Jujuy y Diagonal 9 de Julio, con dos carriles por vía. El objetivo es eliminar el cuello de botella para los vehículos que llegan desde Ruta 7 y avenida Raúl Alfonsín.

El proyecto prevé dos carriles de entrada y siete alternativas de salida, además de accesos transitorios pavimentados para sostener la circulación durante los trabajos.

Nicola recordó que el plan comenzó a gestarse al inicio de la gestión del intendente Mariano Gaido, tras la construcción del puente que reemplazó la rotonda frente al Alto Comahue Shopping. La intervención también permitirá avanzar en la futura tercera trocha de la Ruta 7.

El plazo de ejecución es de 12 meses, aunque el municipio buscará acortarlo para habilitar cuanto antes un acceso considerado estratégico para la movilidad urbana.