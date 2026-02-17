Inicia la transformación urbana sobre la Ruta 22

Comenzaron los primeros trabajos de fresado y desmontaje sobre la Ruta Nacional 22, en el marco del proyecto municipal denominado “Gran Avenida”. Las tareas se desarrollan en el tramo comprendido entre Olascoaga y Chubut, con corte en el eje central y cruces transversales habilitados.

Desde el municipio solicitaron circular con precaución y respetar la señalización ante la presencia de tránsito pesado.

La Secretaría de Infraestructura y Planeamiento Urbano informó que el material retirado será reciclado y reutilizado. El arbolado urbano será reubicado, parte del terraplén se destinará a relleno en otros sectores y se recuperarán luminarias, guardrails, semáforos y cartelería.

El desarrollo prevé la incorporación de espacios verdes equivalentes a 25 plazas, la ampliación de veredas, mayor forestación y la revalorización de los barrios frentistas.

Durante 2026 se intervendrán tres sectores: Linares–Gatica, Primeros Pobladores–Linares y Puente Carretero–Leales.

Las tareas iniciales corresponden al sector Linares–Gatica, con una extensión cercana a 20 cuadras, tomando la avenida Olascoaga como eje.

La obra está a cargo de la UTE CN Sapag S.A. – R.J. Ingeniería S.A., que habilitó el número 299-4018885 para consultas y reclamos.

Los trabajos se ejecutarán durante las 24 horas, con prioridad nocturna para el movimiento de camiones. Mientras se intervenga el carril central, el tránsito será desviado por colectoras con cruces cada 400 metros.