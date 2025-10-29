Cipolletti abre licitación para renovar transporte urbano

El jueves 30 de octubre a las 11 horas, el municipio de Cipolletti abrirá los sobres con las ofertas económicas y técnicas para implementar el nuevo sistema de transporte urbano, cumpliendo con el anuncio del intendente Rodrigo Buteler durante la apertura del 38° Período de Sesiones Legislativas 2025.

La licitación estará abierta a empresas de todo el país, asegurando transparencia y competencia.

El proyecto apunta a optimizar el transporte público, ampliando rutas, incrementando la flota y mejorando la frecuencia del servicio. Entre las principales medidas se incluyen:

Expansión de rutas: de 4 a 5 líneas, incorporando barrios como Lalor, El Espejo, Del Trabajo, Isla Jordán, Patagonia (DVNe) y San Lorenzo .

. Incremento de la flota: de 5 a 7 colectivos.

Mayor frecuencia: restablecimiento del servicio los fines de semana .

. Ampliación del horario nocturno: hasta las 23 horas .

. Reducción de tiempos de espera: de 120 a 45-50 minutos.

Seguimiento por GPS y controles reforzados de horarios y recorridos.

y controles reforzados de horarios y recorridos. Nuevas garitas: de 116 a 130, con cámaras de seguridad y wifi .

. Mayor inclusión: unidades con rampas para personas con movilidad reducida .

. Escaneo de código QR para evaluar la calidad del servicio.

La última licitación se realizó en 2005, hace 20 años, y desde entonces el crecimiento urbano hizo necesario un sistema más moderno, accesible y eficiente. Con esta iniciativa, el municipio busca responder a la demanda de los vecinos por un transporte que llegue a más barrios, con mejor frecuencia y mayor confort.