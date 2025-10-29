spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
miércoles, octubre 29, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Cipolletti abre licitación para renovar transporte urbano

CIPOLLETTI
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

El jueves 30 de octubre a las 11 horas, el municipio de Cipolletti abrirá los sobres con las ofertas económicas y técnicas para implementar el nuevo sistema de transporte urbano, cumpliendo con el anuncio del intendente Rodrigo Buteler durante la apertura del 38° Período de Sesiones Legislativas 2025.

La licitación estará abierta a empresas de todo el país, asegurando transparencia y competencia.

El proyecto apunta a optimizar el transporte público, ampliando rutas, incrementando la flota y mejorando la frecuencia del servicio. Entre las principales medidas se incluyen:

  • Expansión de rutas: de 4 a 5 líneas, incorporando barrios como Lalor, El Espejo, Del Trabajo, Isla Jordán, Patagonia (DVNe) y San Lorenzo.
  • Incremento de la flota: de 5 a 7 colectivos.
  • Mayor frecuencia: restablecimiento del servicio los fines de semana.
  • Ampliación del horario nocturno: hasta las 23 horas.
  • Reducción de tiempos de espera: de 120 a 45-50 minutos.
  • Seguimiento por GPS y controles reforzados de horarios y recorridos.
  • Nuevas garitas: de 116 a 130, con cámaras de seguridad y wifi.
  • Mayor inclusión: unidades con rampas para personas con movilidad reducida.
  • Escaneo de código QR para evaluar la calidad del servicio.

La última licitación se realizó en 2005, hace 20 años, y desde entonces el crecimiento urbano hizo necesario un sistema más moderno, accesible y eficiente. Con esta iniciativa, el municipio busca responder a la demanda de los vecinos por un transporte que llegue a más barrios, con mejor frecuencia y mayor confort.

Previous article
Secuestran drogas en una fiesta electrónica en Cipolletti
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Río de Janeiro vive jornada de violencia sin precedentes

INTERNACIONALES 0
Río de Janeiro vivió este martes una jornada de...

Patricia Bullrich anticipa proyecto de ley contra violencia intrafamiliar

NACIONALES 0
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich,...

Cyber Monday 2025: consejos para evitar fraudes digitales

ACTUALIDAD 0
El gobierno de Neuquén, a través de la Dirección...

Más leídos

Río de Janeiro vive jornada de violencia sin precedentes

INTERNACIONALES 0
Río de Janeiro vivió este martes una jornada de...

Patricia Bullrich anticipa proyecto de ley contra violencia intrafamiliar

NACIONALES 0
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich,...

Cyber Monday 2025: consejos para evitar fraudes digitales

ACTUALIDAD 0
El gobierno de Neuquén, a través de la Dirección...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.