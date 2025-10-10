spot_img
viernes, octubre 10, 2025
Avenida Mosconi más segura: la Municipalidad retiró vidrios, piedras y maleza

LA CIUDAD
La Municipalidad de Neuquén realizó un operativo integral en 26 kilómetros de la Avenida Mosconi, uno de los principales accesos a la ciudad. La intervención abarcó 13 kilómetros de ida y vuelta, desde el puente carretero que conecta Cipolletti con Neuquén hasta el límite con Plottier, incluyendo calzada principal, banquinas y bicisendas.

Durante el operativo se realizaron tareas de limpieza, desmalezamiento, poda correctiva de árboles y arbustos, retiro de vidrios y residuos peligrosos, y acumulación de piedras y arena. Se utilizaron herramientas manuales y maquinarias como desmalezadoras, sopladoras, camiones volcadores y retroexcavadoras, con un equipo de 50 operarios.

El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, indicó que la actividad busca mejorar la seguridad vial, facilitar la circulación y mantener la estética de la avenida, además de complementar otras medidas como cartelería, semáforos inteligentes e iluminación LED. El operativo se realiza de manera periódica durante cuatro noches, los miércoles o jueves de cada semana.

Secuestraron 14 autos de transporte por aplicaciones no autorizadas
