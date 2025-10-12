spot_img
domingo, octubre 12, 2025
Mascota sobrevive a explosión en Neuquén

En un incendio provocado por la explosión de una garrafa en la calle José y Nordstrom, en Neuquén, la verdadera protagonista fue la perra de la familia, Moni, quien sufrió quemaduras en todo su pelaje.

Vecinos alertaron de inmediato a los equipos de emergencia al verla tendida en el suelo, y personal del SIEN junto a los bomberos acudió rápidamente para asistirla. Con mucho cuidado, la trasladaron en una camioneta hacia un centro veterinario para garantizar su atención urgente.

El veterinario Sergio Gómez recibió a Moni fuera de su horario laboral y de manera gratuita. Evaluó sus lesiones, le aplicó tratamiento para el dolor y antibióticos, le dio un baño y retiró todo el pelo quemado, asegurando su cuidado integral. Gracias a esta atención inmediata, Moni comienza ahora su recuperación, rodeada de profesionales y vecinos que hicieron posible su rescate.

Avenida Mosconi más segura: la Municipalidad retiró vidrios, piedras y maleza
