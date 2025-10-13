spot_img
lunes, octubre 13, 2025
Controles nocturnos dejan 25 alcoholemias positivas en la ciudad

Los operativos de tránsito intensificados durante el fin de semana largo en Neuquén resultaron en 56 vehículos retenidos, informó el subsecretario Francisco Baggio. Los controles buscan garantizar la seguridad de los ciudadanos y retirar de las calles a conductores peligrosos.

El caso más preocupante fue el de un motociclista con 2,58 g/l de alcohol en sangre, que circulaba zigzagueando por Ruta 22 y Linares mientras trabajadores de limpieza realizaban tareas nocturnas.

Del total de secuestros, 29 fueron motos y 27 autos, con 25 alcoholemias positivas. Otros motivos de retención incluyeron falta de documentación y caños de escape no reglamentarios. Se registraron además 28 actas por estacionamiento indebido u otras infracciones.

Los controles más numerosos se registraron durante la noche del sábado y madrugada del domingo, especialmente en la zona céntrica de Avenida Argentina y Juan B. Justo. Baggio recordó que en casos de alcoholemia positiva, no se permite resolver la infracción en el momento, aplicándose la retención inmediata.

Mascota sobrevive a explosión en Neuquén
