viernes, octubre 10, 2025
Secuestraron 14 autos de transporte por aplicaciones no autorizadas

LA CIUDAD
Redacción
La Municipalidad de Neuquén secuestró 14 vehículos que operaban como transporte de pasajeros mediante aplicaciones no autorizadas, durante operativos sorpresivos realizados en distintos puntos de la ciudad.

El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, indicó que los procedimientos se realizan en conjunto con la Dirección de Tránsito, y que los autos retenidos quedan a disposición del Tribunal de Faltas, donde enfrentan sanciones de hasta 600 mil pesos, además de otras medidas judiciales.

Espinosa destacó que solo una empresa está inscripta y en proceso de habilitación, y advirtió que no se permitirá la actividad de plataformas sin autorización municipal.

