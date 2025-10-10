Instituto Vaca Muerta: convenio aprobado en el Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante de Neuquén aprobó en sesión ordinaria el convenio entre la Municipalidad e YPF para la creación del Instituto de Formación Técnica “Instituto Vaca Muerta”. El proyecto busca fortalecer la innovación, la ciencia y la tecnología aplicadas a la producción local.

El nuevo instituto funcionará en la Nave 2 del Polo Científico Tecnológico y contará con la participación de instituciones civiles y del sector privado. La propuesta fue impulsada por el Ejecutivo municipal y respaldada por mayoría en el recinto.

El acuerdo establece la conformación de un espacio de capacitación y desarrollo orientado a actividades de alta tecnología con impacto en Vaca Muerta.

En la misma sesión, se autorizó al Ejecutivo a avanzar con las obras del proyecto Acceso Norte a la Ciudad, que contempla un derivador hacia calle Jujuy y Diagonal 9 de Julio desde la avenida Raúl Alfonsín. También se aprobaron cambios en las ordenanzas 14.723 y 10.383.