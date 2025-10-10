spot_img
viernes, octubre 10, 2025
Cambios en estacionamientos exclusivos y más controles ciudadanos

LA CIUDAD
ID:4909051 Prohibido estacionar zona amarilla cordon amarillo autos mal estacionados demarcacion amarilla Calle San Lorenzo 17 45 hs Fotografia Jose Gabriel Hernandez

El Concejo Deliberante de Neuquén aprobó este jueves una serie de modificaciones normativas orientadas a mejorar la circulación en la ciudad y garantizar un uso más equitativo del espacio público.

Uno de los cambios más importantes fue la reforma de la Ordenanza Nº 10.406, que elimina la zona bancaria y establece que cada entidad financiera podrá disponer solo de dos módulos de estacionamiento exclusivo. También se reducen las reservas asignadas a dependencias públicas, con el fin de liberar espacios y agilizar el tránsito en el centro.

En paralelo, se modificó la Ordenanza Nº 14.552 que regula el Registro Municipal de Control Colaborativo. Desde ahora, los inscriptos podrán denunciar nuevas infracciones, entre ellas: estacionamiento indebido en espacios reservados para ambulancias, ocupación de la vía pública con materiales de obra o maquinaria, obstrucciones peatonales y mal estacionamiento sobre veredas. Hasta el momento, las denuncias solo se aplicaban a rampas y reservas para personas con discapacidad.

Concejales remarcaron que las medidas se enmarcan en las políticas de movilidad urbana, que buscan mejorar la accesibilidad, promover la movilidad sostenible y reforzar la participación ciudadana en el control del tránsito.

