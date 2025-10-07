spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
martes, octubre 7, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Neuquén presentará su Presupuesto 2026 a fin de mes

LA CIUDAD
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El Ejecutivo municipal de Neuquén presentará la última semana de octubre el proyecto de Presupuesto 2026 ante el Concejo Deliberante, que volverá a mostrar superávit financiero.

El 27 de octubre vamos a presentar un presupuesto nuevamente con superávit, con mucha obra y servicio para la ciudad”, señaló el intendente de Neuquén, quien destacó la importancia de mantener el crecimiento ordenado de la capital.

El plan contempla una fuerte inversión en obra pública, con foco en infraestructura barrial, espacios verdes, pavimento y servicios básicos. También prevé sostener el equilibrio fiscal alcanzado en los últimos ejercicios.

La presentación formal se realizará en una sesión especial del Concejo Deliberante, antes del cierre del período legislativo.

Previous article
Cole: línea 22C modifica recorrido por obras en calle Futaleufú
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Proyecto de ley busca multas y talleres para padres ante bullying

NEUQUÉN 0
El diputado Carlos Coggiola (Neuquén Federal) presentó un proyecto...

Docentes neuquinos recibirán el plus por desarrollo profesional

NEUQUÉN 0
Este martes 7 de octubre, el 74,55% de los...

Neuquén amplía vuelos y lanza promociones para verano

TURISMO 0
Con la vista puesta en la temporada de verano,...

Más leídos

Proyecto de ley busca multas y talleres para padres ante bullying

NEUQUÉN 0
El diputado Carlos Coggiola (Neuquén Federal) presentó un proyecto...

Docentes neuquinos recibirán el plus por desarrollo profesional

NEUQUÉN 0
Este martes 7 de octubre, el 74,55% de los...

Neuquén amplía vuelos y lanza promociones para verano

TURISMO 0
Con la vista puesta en la temporada de verano,...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.