Neuquén presentará su Presupuesto 2026 a fin de mes

El Ejecutivo municipal de Neuquén presentará la última semana de octubre el proyecto de Presupuesto 2026 ante el Concejo Deliberante, que volverá a mostrar superávit financiero.

“El 27 de octubre vamos a presentar un presupuesto nuevamente con superávit, con mucha obra y servicio para la ciudad”, señaló el intendente de Neuquén, quien destacó la importancia de mantener el crecimiento ordenado de la capital.

El plan contempla una fuerte inversión en obra pública, con foco en infraestructura barrial, espacios verdes, pavimento y servicios básicos. También prevé sostener el equilibrio fiscal alcanzado en los últimos ejercicios.

La presentación formal se realizará en una sesión especial del Concejo Deliberante, antes del cierre del período legislativo.