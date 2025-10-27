ARCA anuncia cambios en planes de pago y deudas fiscales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció cambios en sus regímenes de pago para facilitar la regularización de deudas fiscales, aduaneras y de seguridad social. Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial mediante las Resoluciones Generales 5775, 5776 y 5777/2025.

Entre las novedades, las pymes podrán gestionar hasta 15 planes simultáneos frente a los 10 anteriores, mientras que las grandes empresas podrán mantener 10 planes activos, en lugar de 6. Además, se redujo de un año a seis meses el plazo para considerar un plan caduco, agilizando el acceso a nuevos regímenes.

En el marco del plan excepcional de pago, vigente hasta el 31 de diciembre, se amplió el período de deuda hasta el 31 de agosto de 2025 y se redujeron los pagos a cuenta: pymes del 10% al 5%, medianas empresas del 15% al 10% y grandes compañías del 20% al 15%.

Por otra parte, se extendieron los plazos para regularizar el Impuesto a las Ganancias: los contribuyentes podrán adherirse hasta el 28 de noviembre de 2025, o hasta el quinto mes posterior al vencimiento de la declaración jurada. Las medidas comenzarán a regir el lunes 3 de noviembre y buscan acompañar a todos los sectores productivos en el contexto económico actual.