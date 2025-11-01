Tricot desembarca en Argentina con su primera tienda online y envíos gratuitos

La marca chilena Tricot, conocida por su oferta de indumentaria a precios competitivos, ingresó al mercado argentino con el lanzamiento de su tienda online. La plataforma opera en pesos argentinos y ofrece envíos gratuitos a partir de compras superiores a 50.000 pesos.

Aunque aún no cuenta con locales físicos, la firma busca acercar su propuesta a consumidores argentinos que ya conocían la marca por viajes a Chile, ofreciendo prendas modernas y funcionales que van desde ropa casual hasta opciones más formales. Su modelo incluye promociones periódicas y descuentos especiales, replicando la estrategia aplicada en su país de origen.

El sitio web permite a los usuarios seleccionar talles, colores y calcular automáticamente los costos de envío e importación según la ubicación del comprador, ofreciendo así una experiencia de compra simplificada y adaptada al mercado local.