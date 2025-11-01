spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
sábado, noviembre 1, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Tricot desembarca en Argentina con su primera tienda online y envíos gratuitos

ECONOMÍA
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

La marca chilena Tricot, conocida por su oferta de indumentaria a precios competitivos, ingresó al mercado argentino con el lanzamiento de su tienda online. La plataforma opera en pesos argentinos y ofrece envíos gratuitos a partir de compras superiores a 50.000 pesos.

Aunque aún no cuenta con locales físicos, la firma busca acercar su propuesta a consumidores argentinos que ya conocían la marca por viajes a Chile, ofreciendo prendas modernas y funcionales que van desde ropa casual hasta opciones más formales. Su modelo incluye promociones periódicas y descuentos especiales, replicando la estrategia aplicada en su país de origen.

El sitio web permite a los usuarios seleccionar talles, colores y calcular automáticamente los costos de envío e importación según la ubicación del comprador, ofreciendo así una experiencia de compra simplificada y adaptada al mercado local.

Previous article
ARCA anuncia cambios en planes de pago y deudas fiscales
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Fin de semana con folclore y teatro en el Auditorio Municipal

ENTRETENIMIENTOS 0
La nueva sala cultural del subsuelo de la Municipalidad...

Elecciones en River: cinco listas y 87 mil socios

DEPORTES 0
Con un padrón de más de 87 mil socios,...

San Lorenzo: tensión y golpes en reunión de dirigentes

DEPORTES 0
San Lorenzo atraviesa una nueva crisis institucional. Este viernes,...

Más leídos

Fin de semana con folclore y teatro en el Auditorio Municipal

ENTRETENIMIENTOS 0
La nueva sala cultural del subsuelo de la Municipalidad...

Elecciones en River: cinco listas y 87 mil socios

DEPORTES 0
Con un padrón de más de 87 mil socios,...

San Lorenzo: tensión y golpes en reunión de dirigentes

DEPORTES 0
San Lorenzo atraviesa una nueva crisis institucional. Este viernes,...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.