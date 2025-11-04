Alejandro Lew fue designado como nuevo secretario de Finanzas

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, designó a Alejandro Lew como nuevo secretario de Finanzas, tras la salida de Pablo Quirno, quien fue convocado la semana pasada para asumir al frente del Ministerio de Relaciones y Comercio Internacional.

El anuncio fue confirmado por Caputo a través de la red X (Twitter).

Lew, economista con experiencia en el sector financiero, integró el directorio del Banco Central durante los primeros meses del actual gobierno, cargo al que renunció por motivos personales. También fue CFO de YPF entre 2020 y 2023, donde participó en la reestructuración financiera y en la búsqueda de inversiones estratégicas durante la crisis energética.

Como nuevo secretario, tendrá a su cargo la renovación de vencimientos de deuda hasta fin de año y la preparación del retorno de Argentina a los mercados internacionales en 2026.

Actualmente, el riesgo país se ubica cerca de 650 puntos básicos, y el objetivo del equipo económico es reducirlo a 400, lo que permitiría refinanciar compromisos en dólares en mejores condiciones.

De acuerdo con datos oficiales, restan pagar u$s 1.596 millones a organismos internacionales y u$s 335 millones a acreedores privados en lo que queda de 2025. En 2026 los vencimientos ascienden a u$s 17.969 millones, de los cuales u$s 4.000 millones corresponden a enero.