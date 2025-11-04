spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
martes, noviembre 4, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Alejandro Lew fue designado como nuevo secretario de Finanzas

ECONOMÍA
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, designó a Alejandro Lew como nuevo secretario de Finanzas, tras la salida de Pablo Quirno, quien fue convocado la semana pasada para asumir al frente del Ministerio de Relaciones y Comercio Internacional.

El anuncio fue confirmado por Caputo a través de la red X (Twitter).

Lew, economista con experiencia en el sector financiero, integró el directorio del Banco Central durante los primeros meses del actual gobierno, cargo al que renunció por motivos personales. También fue CFO de YPF entre 2020 y 2023, donde participó en la reestructuración financiera y en la búsqueda de inversiones estratégicas durante la crisis energética.

Como nuevo secretario, tendrá a su cargo la renovación de vencimientos de deuda hasta fin de año y la preparación del retorno de Argentina a los mercados internacionales en 2026.

Actualmente, el riesgo país se ubica cerca de 650 puntos básicos, y el objetivo del equipo económico es reducirlo a 400, lo que permitiría refinanciar compromisos en dólares en mejores condiciones.

De acuerdo con datos oficiales, restan pagar u$s 1.596 millones a organismos internacionales y u$s 335 millones a acreedores privados en lo que queda de 2025. En 2026 los vencimientos ascienden a u$s 17.969 millones, de los cuales u$s 4.000 millones corresponden a enero.

Previous article
Tricot desembarca en Argentina con su primera tienda online y envíos gratuitos
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Restaurarán el edificio histórico de la Escuela Superior de Música

NEUQUÉN 0
La Provincia de Neuquén iniciará en los próximos meses...

Briatore está en Argentina para cerrar el nuevo contrato de Colapinto con Alpine

DEPORTES 0
El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, llegó a...

Saloniti oficializó nuevos cargos en el área de Gobierno municipal

NEUQUÉN 0
El intendente de San Martín de los Andes, Carlos...

Más leídos

Restaurarán el edificio histórico de la Escuela Superior de Música

NEUQUÉN 0
La Provincia de Neuquén iniciará en los próximos meses...

Briatore está en Argentina para cerrar el nuevo contrato de Colapinto con Alpine

DEPORTES 0
El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, llegó a...

Saloniti oficializó nuevos cargos en el área de Gobierno municipal

NEUQUÉN 0
El intendente de San Martín de los Andes, Carlos...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.