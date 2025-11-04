La carne se encareció 10% y anticipan aumentos en diciembre

El mes de noviembre comenzó con un nuevo incremento del 10% en el precio de la carne vacuna, que ya se refleja en las carnicerías de barrio. Los comerciantes aseguran que las subas continuarán en las próximas semanas, sobre todo en los cortes más demandados para las Fiestas, como el asado, el vacío y el matambre.

El ajuste responde a mayores costos de producción y a la especulación previa a las celebraciones de fin de año, un fenómeno que se repite cada diciembre.

“El incremento fue del 10%, aunque venía subiendo de a poco. Ahora los precios se fueron por las nubes”, comentó Marito Laurens, carnicero del partido de Morón, conocido por sus videos en redes sociales. “Acá todavía se consiguen precios un poco más bajos que en Capital, pero las ventas están frenadas: si subís más, la gente deja de comprar”, añadió.

Tras los últimos aumentos, el kilo de lomo ya ronda los $18.000 y el asado alcanza los $13.800. “Muchos clientes optan por cortes más económicos, como el osobuco, que incluso se hace a la parrilla”, señaló.

De cara a las fiestas de fin de año, se prevé que los cortes clásicos como matambre, vacío, entraña, peceto, tapa y asado vuelvan a aumentar por la retención de mercadería en frigoríficos. “La clave es anticiparse: el peceto puede reemplazarse por palomita o cuadrada, y comprar con tiempo ayuda a ahorrar”, recomendó Laurens.

El consumo interno de carne vacuna sigue en niveles históricamente bajos: menos de 50 kilos por persona al año, afectado por la pérdida del poder adquisitivo y el cambio de hábitos alimentarios. Todo indica que el cierre de 2025 llegará con precios aún más altos en las góndolas y las mesas navideñas.